Главой Железноводска избран Евгений Бакулин

ПЯТИГОРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Думы Железноводска (Ставропольский край) на заседании во вторник избрали новым главой курорта Евгения Бакулина, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске состоялось очередное заседание Думы, на котором выбрали нового главу города-курорта. Им стал Евгений Бакулин, который до нынешнего дня был первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что голосование было открытым. За Бакулина проголосовали единогласно все 18 депутатов.

Отмечается, что Бакулин сменил на посту мэра Евгения Моисеева, который ушел в отставку досрочно, написав заявление в декабре. Моисеев был мэром Железноводска с 2016 года, в настоящее время он является и. о. главы Кисловодска. По словам Моисеева, которого цитирует пресс-служба, Железноводск активно развивается, и "намечены большие планы, с которыми Бакулин успешно справится".

"Огромное спасибо депутатам Железноводска за оказанное доверие. Благодаря Моисееву у нас есть намеченные цели и планы, которые мы будем продолжать осуществлять. Я уверен, что не подведу надежды жителей нашего курорта", - рассказал Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.