Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё в телефонном разговоре подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия двух стран в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой на продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Кроме того, подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике", - говорится в сообщении.

Также Путин информировал Ниинистё об итогах переговоров с Байденом.

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию вокруг Украины, сообщили в Кремле. Президенты России дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на соблюдение "Минска-2".

Он подчеркнул необходимость переговоров с США и НАТО для выработки гарантий безопасности.

Путин и Ниинистё обменялись поздравлениями с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками.