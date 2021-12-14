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Володин: в заксобрания регионов должны проходить уважаемые люди, а не партийные бренды

По словам спикера Госдумы, необходимо "создать такую партийную систему, чтобы она защитила страну от вызовов и от проблем"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Регионы сами смогут решать, по какой системе будут проходить выборы в заксобрания, при этом туда должны избираться уважаемые люди, а не партийные бренды. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения закона о региональной власти.

Документ был принят в третьем чтении. Он предусматривает, что законом субъекта РФ может быть определено количество депутатов местного заксобрания, которые избираются по партийным спискам. Думская оппозиция подвергла критике данное положение. Представители "Справедливой России - За правду" и ЛДПР призывали закрепить в законе формирование региональных парламентов в том числе по партийным спискам, а не только из депутатов-одномандатников.

"Но в партии главное - человек. И когда речь идет о выборах, на них должны идти люди. А мы пытаемся протащить бренды, и себя защитить в этих брендах. Но это все несет в себе опасности", - отреагировал на это Володин. Он подчеркнул, что необходимо "создать такую партийную систему, чтобы она защитила страну от вызовов, от проблем".

"А это значит, что в политику должны приходить уважаемые люди. А потом в регионах сами пускай решают, какая эта система будет. В Москве - мажоритарная, допустим, в Волгоградской области - смешанная, 50 на 50. А в каких-то регионах она 25 на 75", - добавил Володин, заметив, что в Госдуму прошло много депутатов, избранных по одномандатным округам, которые не смогли бы пройти по партийным спискам.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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