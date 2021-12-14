Путин провел телефонный разговор с Макроном

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса, - говорится в сообщении. - Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России".

Президент России также проинформировал своего коллегу из Франции об основных итогах трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении, которая состоялась в конце ноября и была посвящена ситуации в Нагорном Карабахе.

"Подробно рассмотрено положение дел в нагорнокарабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении.

По данным Кремля, российский лидер рассказал коллеге, как в регионе реализуются меры по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.