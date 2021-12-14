Замглавы МИД РФ обсудил с послами России в Центральной Азии реализацию задач Путина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на рабочем совещании во вторник в Ташкенте предметно обсудил с послами России в странах Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) практическое выполнение задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным перед российской дипломатической службой по итогам прошедшего 18 ноября расширенного заседания Коллегии МИД РФ.

"Подробно проанализирована текущая ситуация в регионе и влияние на нее сопредельных и крупных внерегиональных государств. Участники совещания обсудили результаты работы по продвижению российских внешнеполитических приоритетов в русле стратегического привилегированного партнерства и союзничества с государствами Центральной Азии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, российская сторона отметила свою приверженность "конструктивному, доверительному взаимодействию" для формирования благоприятных условий безопасности и стабильности в регионе. "Рассмотрены актуальные задачи взаимодействия с партнерами на региональных и международных площадках, прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, - подчеркнули в министерстве. - Обращено внимание на большой потенциал для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами региона. Подчеркнута необходимость дипломатического сопровождения двусторонних проектов в этой сфере, имеющих важное значение для России и Центральной Азии".

Стороны также подробно обсудили "новые вызовы и угрозы" для стран региона с учетом текущей обстановки в Афганистане и возможных перспектив ее развития. "Дан всесторонний анализ деятельности российских загранпредставительств в Центральной Азии, их кадровому и материально-техническому обеспечению, - добавили в дипведомстве. - Отмечена востребованность практики проведения совещаний в указанном формате".