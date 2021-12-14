Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право ответа на недружественные действия Евросоюза в отношении российских граждан и организаций. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой связи с введением Евросоюзом очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.

"Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", - указала дипломат.

Захарова отметила, что Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Дипломат добавила, что введены очередные санкции против ряда российских граждан и организаций, "безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании".

По ее словам, развернутая на Западе истерия вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать. "На деле, однако, право этих государств на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, в том числе в сфере безопасности, ощутимо тяготит европейских партнеров. Обостряет их постимперские амбиции", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям РФ. "Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств - членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику. Это прямое нарушение основополагающих норм международного права", - обратила внимание дипломат.

Двойные стандарты

Кроме того, добавила Захарова, обращает на себя внимание, что в списке стран, в которых еврочиновники разглядели признаки деятельности якобы аффилированных с Россией частных военных компаний, - Ливия, Сирия, Украина. По ее словам, "эти поименованные в решениях Совета ЕС страны роднит то, что "экспорт" туда западной демократии привел к их дестабилизации". "И создал условия для "импорта" долгоиграющих проблем в сам Евросоюз в виде нелегальной миграции, всплеска терроризма, оргпреступности и наркотрафика. Однако вместо того, чтобы честно признать и начать исправлять собственные внешнеполитические упущения в прилегающих регионах, которые в Брюсселе еще недавно рассчитывали превратить в "кольцо друзей", Евросоюз привычно задействует излюбленный инструмент - антироссийские санкции", - отметила дипломат.

"Двойные стандарты", свойственные внешней политике ЕС, проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию. А ведь многие из них замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права. Чего стоит хотя бы пресловутая американская "Блэкуотер", причастная к массовому расстрелу мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 году? Но в Евросоюзе предпочитают не замечать запятнавших себя кровью военных наемников, подшефных их заокеанским союзникам", - считает Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств - членов ООН. "Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер", - добавила дипломат.

О санкциях

Накануне стало известно, что Евросоюз ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, якобы связанных с частной военной компанией "Вагнер", за действия на Украине, в Сирии и Ливии. Как утверждает Совет ЕС, группа "Вагнер" вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру.