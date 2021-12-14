Страны ОДКБ обсудили план повышения готовности сил и средств организации на 2023 год

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Представители стран ОДКБ и заинтересованных министерств обсудили в ходе видеоконференции План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"В ходе совещания с учетом предложений представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ обсуждены мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Согласованы предварительные сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной подготовки на 2023 год", - сказали в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности и специальных служб, органов, уполномоченных сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Согласованный проект плана будет направлен в государства - члены Организации на внутригосударственное согласование.