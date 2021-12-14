Лавров акцентировал Бербок настрой РФ на выстраивание диалога с новым правительством ФРГ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в первом телефонном разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок акцентировал настрой Москвы на выстраивание диалога с новым правительством ФРГ. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено обмену мнениями о состоянии и перспективах развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов. С российской стороны акцентирован настрой на выстраивание диалога с новым правительством ФРГ, отвечающего задаче развития двустороннего взаимодействия на благо народов России и Германии и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в общеевропейском и глобальном измерении", - говорится в документе.

При обсуждении актуальных тем международной повестки с российской стороны "упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России".

Кроме того, как сообщили в МИД РФ, в ходе разговора новой главе МИД ФРГ были даны развернутые разъяснения о безальтернативности минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса и их выполнения Киевом, а также востребованности влияния в этой связи на власти Украины со стороны ФРГ как страны - участницы "нормандского формата".

В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.