Экспертный совет единороссов по законотворчеству будет работать над народной программой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет "Единой России" по законотворческой деятельности будет в том числе заниматься сопровождением народной программы, с которой партия шла на выборы в Госдуму. Об этом во вторник на первом заседании совета сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "Экспертный совет разберет народную программу по блокам и направлениям и проактивно будет заниматься ее сопровождением. В ней есть хозяйственная часть и законотворческая часть", - сказал Турчак.

По его словам, в задачи совета также войдет обязанность генерировать инициативы для выполнения народной программы. "Задачи экспертного совета - это не просто отсев и отбор тех инициатив, которые наши коллеги, депутаты рождают сами. Сам экспертный совет должен генерировать законотворческую повестку и рождать соответствующие инициативы, которые позволят выполнить народную программу - главный документ на ближайшие пять лет, с которым мы шли на выборы", - сказал Турчак.

Он отметил, что с учетом того, что отчет по народной программе будет ежегодным, должен появиться план-график этой законотворческой работы с пониманием сроков, механики подготовки законопроектов.

Турчак также отметил, что экспертный совет будет действовать на партийной площадке. "Сформировано 15 групп по ключевым сферам, определены руководители этих групп и кураторы. В структуре центрального исполкома мы создали специальное подразделение, которое будет заниматься экспертным и организационным сопровождением этой работы", - сказал Турчак.

Он отметил, что цель экспертного совета - повысить качество законодательных инициатив. "Это ни какой-то элемент контроля или сито для отсева тех инициатив, которые у наших коллег появляются, а инструмент помощи для того, чтобы они были качественно проработаны, используя наши ресурсы, коммуникацию с правительством РФ, с министерствами, ведомствами, с главным правовым управлением администрации президента", - сказал Турчак, подчеркнув, что все инициативы членов фракции должны проходить через координационный совет партии, который работает в Госдуме, и через экспертный совет.

Возглавил экспертный совет Дмитрий Вяткин, его заместителями стали Андрей Исаев и Сергей Морозов. Общее руководство и координационным советом, и экспертным ведет глава фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев. Совет уже готов рассмотреть 29 инициатив.