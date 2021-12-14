Посол РФ в Лондоне: контингенты НАТО на Украине будут обходом Основополагающего акта с РФ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Двусторонние соглашения между странами НАТО и Украиной о размещении военных контингентов членов Североатлантического альянса в этой стране стали бы нарушением Основополагающего акта Россия - НАТО. Об этом заявил во вторник посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Если говорить о НАТО в целом, то, если какая-то отдельная страна - член НАТО будет заключать двустороннее соглашение с Украиной о размещении своих контингентов, то это будет означать обход Основополагающего акта об отношениях России и НАТО, а это очень крупное нарушение, которое влечет за собой целую лестницу падений вниз. Поэтому вряд ли те люди, которые трезво понимают, что это такое и что это за сдерживающий фактор - Основополагающий акт, пойдут на такой обход", - сказал дипломат.

Келин напомнил, что в НАТО существует форма отношений "продвинутого партнерства" или "особого партнерства" с другими странами. "Там есть разные названия, в основном они применимы к странам восточным - Южной Корее, Японии - где появляются их базы, созданные на основе двусторонних соглашений", - пояснил посол в Лондоне.

На данный момент Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом альянс пока не предоставляет Киеву план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Политическое заявление о том, что Украина в какой-то момент станет членом НАТО, было принято Североатлантическим альянсом на саммите в Бухаресте еще в апреле 2008 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял ранее, что у Москвы вызывают глубокое беспокойство поставки киевскому режиму летательного вооружения и в целом провокационные попытки Запада "затянуть Украину в свою орбиту".

Угрозы в рамках Евросоюза

Угрозы Запада в отношении России могут распространяться не только в рамках НАТО, но и в рамках Евросоюза и стран "семерки" (G7), их не надо недооценивать, заявил посол.

"Нам обещают страсти по финансовой части, по экономической части, здесь много что можно закрутить, и конечно, это серьезная угроза, не надо [ее] недооценивать, поскольку фронт тут готовится не только в рамках НАТО, но и в рамках "семерки" и Евросоюза", - сказал он.

По его словам, соглашения по снижению рисков провокаций при сближении кораблей были усовершенствованы по итогам переговоров РФ с рядом стран НАТО.

"За последнее время с некоторыми странами, в том числе с Великобританией, мы провели дополнительные переговоры по военной линии. И эти соглашения, довольно-таки старые, были усовершенствованы", - сказал он.

Келин подчеркнул, что сейчас предложения о том, чтобы установить минимальную дистанцию сближения и подавать соответствующие сигналы, взяты в проработку. По словам посла, это необходимо для недопущения "искры, которая может проскочить и стать провокацией".