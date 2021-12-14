Лавров: небольшой перенос назначенных на 24 декабря выборов в Ливии не станет бедой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что выборы в Ливии состоятся в установленный день (24 декабря), но небольшой перенос сроков не станет бедой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

"Была назначена дата [выборов] - 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана. Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались. Скажу честно и открыто, что с этой точки зрения, даже если будет небольшая задержка или перенос сроков, не вижу в этом большой беды", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что главным в этой ситуации является устранение всех шероховатостей, которые проявляются в процессе подготовки к выборам. "Имею в виду инклюзивность участников этого процесса и списка кандидатов. Были попытки избирательных органов Ливии не допускать кого-то к выборам, потом эти решения пересматривались. Надеюсь, что будут допущены все", - пояснил он.

"Будем выступать за то, чтобы сами ливийцы обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа", - отметил глава российского МИД. Лавров также подчеркнул, что процесс проведения всеобщих президентских и парламентских выборов в Ливии, которые намечены на один день, был запущен благодаря международным усилиям, в которые Россия многие годы вносила свой вклад.

Невмешательство в дела ливийского народа

По словам Лаврова, Россия перед предстоящими выборами в Ливии настоятельно не рекомендует американцам и европейцам пытаться вновь вершить судьбы ливийского народа.

"Не могу говорить за ливийский народ, - сказал он, отвечая на вопрос об отношении Москвы к отдельным кандидатам на предстоящих выборах. - США тем более не имеют права это делать: они участвовали в разрушении ливийского государства в 2011 году. Как говорил тогдашний президент Барак Обама, США пытались лидировать "из-за спины". "Вперед" выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с [бывшим тогда ливийским лидером] Муаммаром Каддафи. Не стал бы брать на себя смелость и настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы".

Министр отметил, что у сына Каддафи Сейфа аль-Ислама "достаточно много сторонников", как и у фельдмаршала Халифы Хафтара, спикера Палаты представителей (постоянный парламент) Акилы Салеха, главы нынешнего временного кабинета министров Абдель Хамида Дбейбы и других участников президентской гонки.

Как подчеркнул Лавров, невозможно отрицать факт того, что Запад стал причиной разрушения Ливии в 2011 году и последующих страданий ливийцев.

"Все признают и другую, более масштабную реальность: после того как Запад разбомбил ливийскую государственность, на месте этой страны появилась "черная дыра", - продолжил глава российского МИД. - Через нее бандиты и экстремисты, которых Запад вооружал против Каддафи, пошли на юг. Именно это стало главной причиной кризиса, многие годы наблюдаемого в Сахаро-Сахельском регионе. Сейчас эта зона - одна из наиболее опасных с точки зрения распространения экстремистской идеологии и физического присутствия там различных ответвлений "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"). На север через Ливию "потекли" потоки беженцев, от которых Европа страдает и пытается отгородиться. Надо отвечать за свои поступки".

О выборах

До выборов остается менее двух недель, и стремительно снижаются шансы, что они пройдут в срок, на чем изначально настаивали члены женевского форума, который и определил 24 декабря в качестве единого дня голосования по выборам депутатов парламента и главы государства. Высший государственный совет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, неоднократно и весьма настойчиво призывал к переносу выборов как минимум на февраль, причем, по мнению этого органа, избрание президента и парламента необходимо развести во времени.