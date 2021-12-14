Лавров призвал Запад помогать Африке сообща, а не делить континент на зоны ответственности

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Борьба с терроризмом и оказание помощи странам Африки возможны только путем общего взаимодействия, а не разделением Западом континента на свои зоны ответственности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

"Если мы все хотим помогать Африке, нужно делать это путем сложения наших усилий, а не путем попыток огородить свою зону ответственности, пометить соответствующую территорию, а всех остальных туда не пускать. Это мышление позапрошлого века, даже не прошлого", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что США, заявляя о недопустимости любого военного присутствия России в Африке, демонстрируют свое "имперское мышление", для них характерно отсутствие уважения к другим странам, в том числе к своим союзникам. "Что касается их претензий на единоличное управление целыми континентами, думаю, что страны региона, Африки, Ближнего Востока - достаточно зрелые государственные образования, имеющие большой исторический опыт, чтобы понимать всю бессмысленность подобного рода заявлений", - заметил министр.

Глава МИД РФ также обратил внимание на "анекдотичные и бессмысленные" заявления бывшего госсекретаря США Майкла Помпео о недопустимости российского и китайского присутствия в Африке. "[Помпео] путешествовал по нескольким африканским странам и везде публично призывал их не торговать ни с Россией, ни с Китаем, потому что, мол, мы торгуем ради того, чтобы всех "колонизировать". Американцы же делают это только ради укрепления демократии", - отметил он.

"Подобные чувства собственного превосходства над всеми другими испытывают не только американцы, но и наши европейские коллеги. Франция при каждом возможном случае заявляет, что Россия "не смеет" оказывать содействие в виде военной помощи такой стране, как Мали, - указал Лавров. - Не так давно общались вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу с нашими французскими коллегами в Париже в формате "2+2". Призвали их к тому, чтобы в борьбе с терроризмом были исключены двойные стандарты".