Лавров: Россия настаивает на необходимости встречи глав МИД ближневосточного "квартета"

"Мы настаиваем на созыве "квартета". Он уже встречался на уровне экспертов. Убеждены, что серьезность ситуации диктует необходимость министерского заседания. Работаем с нашими коллегами по этой теме. Пока в Вашингтоне предпочитают действовать другими методами и не выносить эту тему на министерский уровень, хотя США свою двустороннюю дипломатию с палестинцами и израильтянами продолжают. Если бы они гарантировали успех, думаю, все были бы только рады. Пока видим, что коллективные усилия абсолютно востребованы и их недостаточно", - отметил глава МИД РФ.

Лавров указал, что конфликт Палестины и Израиля может быть преодолен только путем возобновления сторонами прямых переговоров на основе одобренной ООН международно-правовой базы, "которая никем не подвергается сомнению: это двухгосударственное решение с обеспечением договоренностей по всем вопросам окончательного статуса".

При этом министр подчеркнул, что Россия не поддерживает односторонние шаги, в частности продолжающиеся действия Израиля по расширению поселенческой активности, "которую никто не одобряет". Так, по его словам, с осуждением этой практики выступали представители ООН, Евросоюза, США и России. "Это как раз состав "квартета" международных посредников, который мог бы, мы в этом заинтересованы, более активно стремиться к тому, чтобы стороны возобновили прямые переговоры", - сказал Лавров.

"Односторонние шаги наблюдаются и в виде попыток изменить исторический статус комплекса мечети Аль-Акса, проявляются в экспроприации в силовой форме земель и палестинских домов, которые даже сносят. От всего этого необходимо срочно отказаться", - констатировал глава российского дипведомства.

Важность восстановления палестинского единства

Он добавил, что также требуется восстановить палестинское единство с участием всех без исключения местных группировок. Министр обратил внимание на то, что Россия неоднократно приглашала к себе их представителей в целях выработки общей позиции, "но у них не до конца это получалось".

Лавров указал, что восстановление палестинского единства позволит убрать "предлоги для увиливания от переговоров" по ближневосточному урегулированию. "Они дезавуируют заявления, которые иногда звучат от некоторых политиков в Израиле: "С кем там разговаривать? Они там никого не представляют. У них все "разбито": Рамалла, Газа и так далее", - пояснил он. Этот процесс, по словам министра, зависит только от самих палестинцев, и "ни Израиль, ни какие-то западные партнеры, ни кто-то другой не могут помешать договориться".

"Противоречия внутри арабского мира, я бы, конечно, отложил в сторону. Палестинский народ уже столько выстрадал, что нельзя продолжать ситуацию, которая, по сути дела, ведет к созданию на земле фактов, предотвращающих возможность создания палестинского жизнеспособного государства. Конечно, это должно быть в интересах всех арабских государств. Активно поддерживаем стремление Египта, который помогает такое единство восстановить. Хотим, чтобы и другие арабские страны присоединились к этим усилиям", - заключил глава МИД РФ.