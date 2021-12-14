Лавров: террористы могут воспользоваться кризисом в Западной Сахаре для усиления влияния

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Террористы могут использовать кризис в Западной Сахаре для усиления своего влияния в регионе, если ситуация останется без урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

"Если оставлять ситуацию как она есть сейчас, то террористы могут попытаться воспользоваться отчаянным положением западносахарского населения для того, чтобы и туда распространить свои "щупальцы". Знаем, что на этот счет уже подумывают различные экстремисты, включая боевиков "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ), ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки ИГ)", - сказал он.

Министр также выразил обеспокоенность отсутствием прямого диалога между Марокко и фронтом ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), добивающимся независимости Западной Сахары. В этой связи Лавров призвал стороны к политическому урегулированию и возобновлению переговоров. "Не только не возобновляются прямые переговоры между Марокко и ПОЛИСАРИО, а в ноябре прошлого года и те, и другие вышли из режима прекращения огня. Он сохранялся практически 30 лет. Налицо угроза эскалации конфронтации в этой части Африки. Убеждены, что необходимо, чтобы все влиятельные страны призвали все стороны к сдержанности и настаивали на политико-дипломатических методах урегулирования", - продолжил министр, отметив, что диалог между сторонами поможет улучшить ситуацию в целом по региону.

При этом глава МИД России подчеркнул важность правового подхода в западносахарском урегулировании, а также отметил недопустимость односторонних шагов. "На этом фоне выступаем против односторонних шагов, как делаем это и в палестино-израильском урегулировании. В любом конфликте односторонние шаги, не предусмотренные базовыми договоренностями, сильно вредят делу, создают никому не нужные дополнительные риски", - резюмировал министр.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.