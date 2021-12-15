Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по ВКС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду видеосаммит, на котором обсудят широкий круг тем, в том числе двустороннюю повестку и агрессивную риторику США и НАТО.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, общение будет продолжительным по времени, вступительные слова планируют сделать открытыми для прессы. Представитель Кремля отметил при этом чрезвычайную важность предстоящего разговора и добавил, что контакты Путина и Си Цзиньпина всегда примечательны своей глубиной. По итогам переговоров состоится брифинг помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова.

По словам Пескова, в ходе саммита лидеры обменяются мнениями по международной повестке дня. "Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином", - отметил представитель Кремля. Кроме того, Песков в очередной раз указал, что РФ видит "весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки", что также требует обсуждения между Россией и Китаем.

Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить весь комплекс двусторонних отношений, в том числе энергодиалог, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговлю. Традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам, добавил представитель Кремля.

Предыдущие контакты лидеров

Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции состоялась 28 июня. Она была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам переговоров было объявлено, что РФ и КНР продлили действие документа. Как заявил тогда Си Цзиньпин, "мир входит в эпоху неустойчивости и радикальных изменений, на фоне того, как развитие человечества сталкивается с многими кризисами, тесное сотрудничество Китая и России придает позитивную энергию мировому сообществу, создавая эталон новой модели международных отношений". Он также выразил уверенность, что Китай и Россия "будут прикладывать все усилия и продолжат уверенно идти вперед".

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин в этом году провели один телефонный разговор в августе. Как сообщила тогда пресс-служба Кремля, лидеры "обстоятельно обсудили афганскую проблематику" и выразили готовность наращивать усилия в борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.

В рамках развития международного сотрудничества прошедшей осенью Путин и Си Цзиньпин выступили по видеосвязи на саммите Группы двадцати (G20) и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), а также на саммите лидеров ШОС. В начале сентября председатель КНР выступил с видеообращением и на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшегося во Владивостоке.

Ранее Путин заявил о планах посетить открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году. В этой связи Ушаков говорил, что такой визит "конструктивно и позитивно" рассматривается. Последний раз лично лидеры виделись в ноябре 2019 года на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Бразилиа.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР

Этот документ был подписан 16 июня 2001 года по итогам переговоров президента Путина с занимавшим тогда пост председателя КНР Цзян Цзэминем. В документе стороны заявили о намерении строить отношения на основе равноправного стратегического партнерства в соответствии с общепризнанными нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

Россия и Китай подтвердили обязательство не применять первыми друг против друга ядерное оружие, а также взаимно не нацеливать стратегические ядерные ракеты. В случае возникновения угрозы против одной из них стороны будут незамедлительно вступать в контакт и проводить консультации.

Участники договора высказались за дальнейшее развитие политического, торгово-экономического, военно-технического, гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и организованной преступностью.