Путин обсудит тему здравоохранения на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит вопрос модернизации первичного звена здравоохранения на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"15 декабря 2021 года состоится заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Будут, в частности, обсуждаться вопросы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, а также выполнение планов по возведению объектов капитального строительства в рамках национальных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи с губернаторами 25 сентября российский лидер призвал держать под личным контролем ход реализации поставленных в нацпроектах задач. Путин подчеркнул, что в данном случае на глав регионов возлагается значительная ответственность перед гражданами за выполнение своих обязанностей, которые они должны исполнять "засучив рукава". Среди ключевых задач Путин сделал акцент именно на вопросе модернизации первичного звена здравоохранения, расселении ветхого жилья и благоустройстве городских и сельских территорий, газификации домовладений, а также строительстве и модернизации дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт в предстоящие пять лет более семи тысяч школьных зданий.

Что касается капитального строительства, то, согласно данным Минстроя, объем вложений в строительство объектов по всем нацпроектам составит около 7 трлн рублей. Однако расходование средств на возведение различных сооружений в рамках нацпроектов осложняется системной проблемой ценообразования в строительстве в части составления смет. Так, за последние несколько лет себестоимость строительства выросла на 28-30%, при этом сметные цены на строительные работы для госзаказа увеличились всего на 16% - по 4% в год.

В октябре 2020 года кабмин предложил меры по ускоренному строительству в рамках нацпроектов, которые были зафиксированы в общенациональном плане действий по восстановлению экономики. В частности, документ предполагает обеспечение приоритетного финансирования государственных капитальных вложений, направленных на реализацию национальных проектов и программ. Ответственными исполнителями за реализацию этой меры назначены Минфин и Минэкономразвития РФ. Координационный орган правительства РФ или его президиум также наделен правом использовать и перераспределять бюджетные средства, выделенные на финансирование капитальных вложений, для опережающего завершения таких проектов. При этом Минстрой России разработал законопроект о создании единого государственного заказчика в строительстве в форме публично-правовой компании.