Замгоссекретаря США Донфрид провела переговоры с Рябковым

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла в здание российского дипведомства для встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине и вокруг нее. На вопросы журналистов до встречи высокопоставленный дипломат отвечать отказалась.

Спустя 40 минут встреча завершилась. Донфрид покинула здание МИД РФ без комментариев.

Позднее Донфрид планирует принять заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Контактам в Москве предшествовали встречи помощника госсекретаря США в Киеве, в частности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря в Киев, Москву и Брюссель станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения "наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".​​​​​​