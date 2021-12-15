Нарышкин: операция западных спецслужб с Навальным в роли "сакральной жертвы" провалилась

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Операция западных спецслужб, которые хотели сделать из Алексея Навального "сакральную жертву", провалилась, ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протестного движения. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" .

По его словам, в последние годы у западных спецслужб и других правительственных структур убавился энтузиазм по поводу возможности инспирировать в России массовое протестное движение. "Не последнюю роль в этом сыграло упомянутое вами "дело берлинского пациента", - отметил Нарышкин. - Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли "сакральной жертвы" не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи".

Глава СВР подчеркнул, что в разведывательном сообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к Навальному неуклонно снижается. "Скажу больше - ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста", - указал он.

Нарышкин обратил внимание, что на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах Навального после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества. "Ведь, как вы знаете, тщательные медицинские обследования, проведенные российскими врачами до того, как блогер покинул территорию РФ, таких следов не выявили, - добавил он. - Отсюда наши закономерные вопросы к партнерам на Западе: когда, где и как стало возможно отравление гражданина России после его посадки на самолет в Омске? Причастны ли к этому лица, сопровождавшие блогера? Мы продолжаем рассчитывать на прояснение западными коллегами этой ситуации".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.