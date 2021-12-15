В Совете Федерации заявили, что кибератаки против России исчисляются миллиардами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Число направленных на важнейшие российские объекты кибератак измеряется миллиардами, 45% из них идет с территории США. Соответствующая информация содержится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"В отношении РФ кибератаки, направленные на важнейшие для государства объекты, ведутся постоянно и интенсивно, при этом их число измеряется миллиардами в год, а основная доля (45% и более) идет с территории США", - говорится в докладе, который есть в распоряжении ТАСС.

В комиссии отметили, что информационно-телекоммуникационные технологии становятся едва ли не основным инструментом внешнего воздействия. Причем информационная уязвимость, как показывают примеры многих государств, "приводит к серьезным рискам для суверенитета, национальной экономики, научно-технического и общественного развития". Сенаторы привели в пример использование компьютерного вируса типа Stuxnet для срыва иранской ядерной программы.

Кроме того, парламентарии отметили, что в период подготовки и проведения единого дня голосования в сентябре 2021 года в РФ совершались и были успешно отражены атаки на цифровые ресурсы Центризбиркома России.