Комиссия СФ не исключает принятия ответных мер на конкретные угрозы вмешательства извне

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ не исключает принятие дополнительных мер в ответ на конкретные угрозы вмешательства извне. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии.

"Комиссия уверена в том, что главный удар по российскому суверенитету со стороны коллективного Запада предполагается нанести в 2024 году в связи с предстоящими выборами президента РФ. Комиссия продолжит работу, в том числе над уточнением уже принятых и вступивших в силу законов в сфере обеспечения должной защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ, при этом не исключается принятие дополнительных мер в ответ на конкретные внешние угрозы в данной сфере", - говорится в докладе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Комиссия отмечает, что с момента представления последнего доклада летом 2020 года и по настоящий момент вмешательство в суверенные дела РФ продолжалось "с различных направлений и разными способами". "При этом наиболее масштабные и агрессивные попытки исходят из Вашингтона - при поддержке проамериканских сил, в первую очередь среди стран НАТО, таких младших партнеров Запада, как современная Украина", - констатируют члены комиссии.

В докладе отмечается, что в 2021 году деструктивное воздействие внешних сил было направлено на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, однако "высокая сознательность российского народа, профессиональные действия российских властей, включая меры законодательного характера, позволили успешно провести избирательную кампанию 2021 года, определить реальный выбор большинства граждан РФ, сорвать планы зарубежных структур по дискредитации российских выборов".

В комиссии отметили, что значительную роль продолжают играть информационные технологии и "преимущественно американские цифровые гиганты, деструктивную активность которых удавалось сдерживать, в том числе путем принятия своевременных мер реагирования (от сугубо технических до политико-правовых)", что относится в полной мере и к периоду подготовки и проведения выборов в Госдуму.

"Комиссия осознает, что без активного и широкого международного взаимодействия сложно обеспечить должный уровень суверенитета любого государства, что борьба с вмешательством во внутренние дела государств требует как международной координации такого рода работы, так и развития в этом направлении международного права. В этом отношении комиссия продолжает свое взаимодействие с партнерами на всех континентах в рамках парламентской дипломатии, а также разрабатывает проект концепции соответствующей международной конвенции", - говорится в документе.