ЦИК планирует расширить проведение онлайн-голосования на выборах в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия на выборах в следующем году планирует немного расширить применение дистанционного электронного голосования.

"Мы предполагаем тоже в ряде регионов [проведение ДЭГ на выборах в 2022 году]. И немножко, не сильно расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что в предстоящем году выборы пройдут в 19 регионах. "Из тех регионов, которые проводили ДЭГ в 2021 году, только в двух - в Ярославской области и Москве - в следующем году пройдут выборы. Мы решили, что движемся очень аккуратно, очень осторожно, по мере нашей готовности, чтобы людям было понятно, как организуется общественно-гражданский контроль за ДЭГ", - подчеркнула глава ЦИК.

По словам Памфиловой, выбор регионов для проведения ДЭГ будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. "В ближайшее время ЦИК направит письма в те регионы, где предполагается проводить выборы для того, чтобы узнать, кто из регионов готов, хотел бы [проводить ДЭГ]. С учетом запросов жителей и развития интернета у том числе", - уточнила Памфилова.