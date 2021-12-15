Совфед одобрил закон об организации региональной власти

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об организации публичной власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.

За документ проголосовали 146 сенаторов, против выступили четверо, воздержавшихся не было.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, в законе "подробно и детально расписаны очень многие вещи, которые раньше были [обозначены] только крупными мазками". Сенатор заверил, что все конфликтные вопросы были сняты при доработке документа, и он соответствует Конституции РФ.

Законом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.

Документ содержит полный перечень полномочий субъектов РФ, изменения которых будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки. При этом не допускается передача полномочий муниципалитетов на уровень региональных органов власти в сфере управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы от использования имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий и средства от продажи этого имущества поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений.

В закон также вошли нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. Предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

О главах субъектов РФ

Согласно закону руководитель субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет (сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет). При этом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством. В отношении кандидатов на высший пост в регионе применяются ограничения, предусмотренные конституцией, включая запрет на иностранное гражданство. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет.