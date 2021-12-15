Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в XXI веке

"Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке", - сказал глава российского государства, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.

Начиная встречу, Путин приветливо помахал своему визави рукой, назвав Си Цзиньпина "своим дорогим другом". Китайский лидер ответил таким же жестом и широкой улыбкой.

"Несмотря на сохраняющиеся санитарно-эпидемические ограничения мы постоянно остаемся в контакте", - отметил Путин. Он напомнил, что в мае в режиме видеомоста был дан старт совместному строительству в Китае четырех новых энергоблоков АЭС, а в июне прошла видеоконференция, посвященная 20-летнему юбилею большого российско-китайского договора о дружбе. Российский лидер добавил, что со своим китайским коллегой обсуждал по телефону "острые темы международной жизни, в частности, афганскую проблему".

"Текущий год в наших отношениях прошел под знаком 20-й годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его действие продлевается на новый пятилетний период", - заметил президент РФ, подчеркнув, что последовательная реализация этого основополагающего документа, который в полной мере отражает глубокие исторические традиции дружбы и взаимопонимания между российским и китайским народами, позволила вывести отношения на беспрецедентно высокий уровень.

Отличительные особенности отношений

Как отметил президент РФ, отношения двух стран отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства.

"Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства", - подчеркнул глава российского государства.

Путин также отметил укрепление торгово-экономических связей Москвы и Пекина. По его данным, в январе - ноябре текущего года взаимный товарооборот двух стран увеличился на 31% до $123 млрд. "Таким образом, мы уже побили рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд", - заверил глава российского государства.

Путин напомнил, что РФ и КНР осуществляют целый рад масштабных совместных проектов в энергетике, в том числе атомной, в области промышленности и в сфере высоких технологий.

Стабильность на международной арене

Путин отметил вклад, который вносит сотрудничество двух стран в поддержание стабильности в международных отношениях.

"Тесная координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях", - сказал Путин.

По его словам, ритмично работает разветвленный механизм диалога между правительствами и профильными ведомствами двух государств, укрепляется парламентское сотрудничество, постоянные контакты поддерживаются по линии внешнеполитических и оборонных ведомств.

Президент РФ также обратил внимание, что Москва и Пекин вместе активно работают на площадке Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, в объединении БРИКС, что способствует в целом формированию справедливого и основанного на международном праве миропорядка.