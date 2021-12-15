Финансирование ЦИК в 2023 году превысит 37 млрд руб. из-за организации выборов президента

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Финансирование Центризбиркома в следующем году составит более 7,8 млрд рублей, а в 2023 году - 37,8 млрд рублей, в том числе для подготовки выборов президента 2024 года. Это следует из постановления о распределении бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного в среду на заседании ЦИК.

"Для ЦИК России в бюджете ассигнования утверждены на 2022 год в размере 7 млрд 834,3 млн рублей, на 2023 год - в размере 37 млрд 819,1 млн рублей и на 2024 год - 4 млрд 656,9 млн рублей", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он добавил, что ЦИК пока "не распределяет три направления расходов, поскольку они имеют определенную специфику". "Расходы на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы не распределяются на эти годы", - подчеркнул замглавы ЦИК.

Он уточнил, что расходы на подготовку и проведение выборов президента в 2024 году в размере 33 млрд 233,8 млн рублей заложены в бюджете на 2023 год. "Выборы президента назначаются за 90 дней до завершения полномочий, это март 2024 года. Значит, они должны быть назначены в декабре и ассигнования нам должны быть назначены в 2023 году", - отметил Булаев.