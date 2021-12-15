Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры

МОСКВА/ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в формате видеоконференции. Беседа двух лидеров началась, по данным Центрального телевидения Китая, в 11:07 мск и продлилась чуть больше часа - до 12:21 мск.

В начале онлайн-встречи Путин помахал своему визави рукой в знак приветствия, назвав Си Цзиньпина "своим дорогим другом". Китайский лидер ответил таким же жестом и широкой улыбкой. Путин отметил, что нынешняя встреча "позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Президент назвал "эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". По его словам, между двумя странами сформирована новая модель взаимодействия, "базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства". Путин добавил, что тесная координация Россией и Китаем действий на мировой арене и ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях.

Президент РФ также отметил, что Москва и Пекин неизменно поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Он выразил уверенность, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне, "в Китае умеют это делать".

Российский лидер выразил надежду, что в феврале следующего года наконец-то сможет встретиться с Си Цзиньпином лично в Пекине, где они проведут переговоры, а затем поучаствуют в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Он поблагодарил китайского коллегу "за приглашение посетить это знаковое мероприятие". Си Цзиньпин ответил, что с нетерпением ждет "олимпийской встречи" с Путиным.