Памфилова распорядилась убрать капчу с сайта о выборах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отдала распоряжение Федеральному центру информатизации при комиссии убрать капчу (тест для различения людей и компьютеров - прим. ТАСС) с сайта с данными о выборах и референдумах izbirkom.ru.

"Она (капча - прим. ТАСС) выполнила свою функцию, система была защищена, а сейчас мы ее снимаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Председатель Центризбиркома на встрече с экспертами в сентябре 2020 года заявила, что применение капчи для доступа к базе данных ЦИК будет сокращено. Использование этого теста для доступа к данным по выборам ранее вызывало критику со стороны ряда политологов.