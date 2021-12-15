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Посол России Двинянин завершил свою работу в Абхазии

Он руководил диппредставительством с 2018 года

СУХУМ, 15 декабря. /ТАСС/. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву. Об этом сообщается на сайте посольства в среду.

Двинянин - второй российский посол в республике, он руководил диппредставительством с 2018 года.

"15 декабря Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву. Временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Абхазия назначен советник-посланник Максим Литвинов", - говорится в сообщении.

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АбхазияРоссия
Молния
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