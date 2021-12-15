Захарова: Россия не признает Шмидта высоким представителем по БиГ без санкции Совбеза ООН

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Назначение Кристиана Шмидта высоким представителем по Боснии и Герцеговине (БиГ) нелегитимно без санкции Совета Безопасности ООН, Россия не признает эту кандидатуру. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Гражданин ФРГ Кристиан Шмидт высоким представителем по Боснии и Герцеговине считаться не может, поскольку Совет Безопасности ООН резолюцию о его утверждении на этом посту не принял - соответствующий российско-китайский проект был заблокирован. Сделанного 27 мая аккредитованными в Сараево послами стран - членов руководящего комитета Совета по выполнению мирного (Дейтонского) соглашения по Боснии и Герцеговине заявления "о назначении Шмидта" недостаточно", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что в этих условиях боснийские сербы, как один из трех равноправных государствообразующих народов Боснии и Герцеговины, "с полным правом отказываются признавать Шмидта в качестве легитимного представителя международного сообщества". Кроме этого, Захарова раскритиковала заявления о якобы имевшем место факультативном характере участия СБ ООН в данном вопросе. "И приложение 10 к Дейтонскому соглашению, и четвертьвековая практика назначения высоких представителей говорят об обратном", - указала официальный представитель МИД РФ.

"В отсутствие как выраженной международной поддержки, так и, что особенно важно, консенсуса внутри самой Боснии и Герцеговины Шмидт не обладает легитимностью, необходимой для исполнения функций высокого представителя", - заключила Захарова. Она отметила, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в заседаниях руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения, которые проходят в Сараево "под председательством самозваного высокого представителя".

27 мая послы стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в комитет, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимности Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.