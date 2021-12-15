Захарова заявила, что нападки на Республику Сербскую из-за ситуации в БиГ контрпродуктивны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Попытки возложить ответственность за ухудшение политической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ) на Республику Сербскую контрпродуктивны. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критические высказывания Кристиана Шмидта, назначенного новым высоким представителем ООН по БиГ.

"Нелегитимный высокий представитель [ООН по БиГ Кристиан Шмидт] не обладает никакими чрезвычайными исполнительными полномочиями по смыслу приложения 10 к мирному соглашению и соответствующих решений конференций по выполнению Мирного соглашения. Исходящие от Кристиана Шмидта угрозы их задействования в отношении неугодных ему представителей народов БиГ - не более чем стремление ввести в заблуждение. Любые попытки использовать репрессивный инструментарий следует считать провокацией", - подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что участие международного сообщества в постконфликтном урегулировании в БиГ по смыслу главы VII Устава ООН требует сбалансированного подхода к оценке положения дел в стране и факторов его развития. "Стремление аппарата высокого представителя и внешних присутствий в БиГ возложить ответственность за ухудшение внутриполитического климата на Республику Сербскую и ее законно избранных представителей контрпродуктивно", - отметила она.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении германского дипломата Кристиана Шмидта новым высоким представителем ООН по БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.