Ушаков рассказал, какие темы обсудили Путин и Си Цзиньпин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин за полтора часа обсудили все насущные проблемы региональной и глобальной повестки. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам видеосаммита лидеров.

"Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня", - сказал Ушаков. По оценке помощника президента, "разговор был очень позитивный". "Это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств", - подчеркнул он.

Ушаков рассказал, что оба лидера констатировали, что отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, очень успешно развиваются. По его словам, председатель КНР даже образно сказал, что, хотя отношения России и Китая являются стратегическими по своей прочности и эффективности, они превосходят такой статус. "То есть была дана достаточно высокая оценка отношениям", - добавил Ушаков.

Путин в разговоре с Си Цзиньпином проинформировал его о состоявшейся на прошлой неделе беседе с американским лидером Джо Байденом. "Наш президент проинформировал председателя о недавнем разговоре по видеосвязи с президентом США Байденом. Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной", - сказал Ушаков.

Путин сообщил китайскому лидеру, что указал Байдену на растущие угрозы для российских национальных интересов из-за того, что США и НАТО "последовательно продвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам". "В этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия, в частности, на территории Украины и в других сопредельных государствах", - сообщил представитель Кремля.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин условились о дальнейшем активном сотрудничестве стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. "Подробно обсуждались вопросы дальнейшей совместной работы по пандемии, договорились об укреплении рабочих контактов между профильными санитарно-эпидемиологическими ведомствами", - сказал Ушаков Он добавил, что на видеосаммите было отмечено важное значение организации и производства в Китае российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Достигнутые договоренности предполагают выпуск более 150 млн доз препаратов в год, напомнил помощник президента РФ. "Мы будем и дальше активно сотрудничать в вопросах борьбы с коронавирусом", - резюмировал Ушаков.