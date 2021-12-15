Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири - 2"

"Да, эта проблема затрагивалась", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, шла ли беседа о перспективах поставок газа через "Силу Сибири - 2".

По его словам, во время нынешних переговоров "было отмечено, что на этот счет уже лидеры разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году".

Весной 2020 года Путин поручал "Газпрому" перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири - 2". Газопровод позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. Кроме того, по магистрали компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа и газифицировать ряд регионов России. В январе 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания начала проектно-изыскательские работы. В сентябре он также отмечал, что проработка проекта газопровода "Сила Сибири - 2" позволяет осуществлять экспортные поставки газа из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток. Планируется, что продолжением "Силы Сибири - 2" станет газопровод "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии.