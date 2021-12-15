Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности России и непродвижению НАТО на Восток. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам в среду по итогам беседы главы государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", - сказал он.

По его словам, Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу. "Он выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", - добавил представитель Кремля.

При этом, продолжил он, председатель КНР подчеркнул, что понимает российскую озабоченность этим вопросом и полностью поддерживает инициативу РФ о выработке соответствующих гарантий безопасности. "Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", - сообщил Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что Россия намерена публично обсуждать свои предложения США по гарантиям безопасности, так как этот вопрос чрезвычайно важен для Москвы.

Российскую сторону в переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел [Сергей] Рябков. Очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля также рассказал, что у него планируется 15 декабря телефонный контакт с представителем администрации США по теме гарантий безопасности в Европе, однако он не стал называть своего собеседника. "Не могу [назвать]. Есть договоренность, я не хочу подводить коллег, это будет закрытый разговор", - добавил Ушаков.

Контрпродуктивность "Саммита за демократию"

Ушаков также сообщил, что президент России и председатель КНР также обсудили организованный США "Саммит за демократию", лидеры едины в оценках о контрпродуктивности таких мероприятий.

"Лидеры коснулись состоявшегося на днях по инициативе Вашингтона "Саммита за демократию". И президент [РФ], и председатель [КНР] были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как [конфронтационное]. Таким оно, собственно, и стало", - указал представитель Кремля..

Как отметил дипломат, лидер Китая назвал очевидным "негативный заряд американской идеи, нацеленность этой идеи на насаждение новых разделительных линий". "Путин с Си Цзиньпином подчеркнули, что все это очень контрпродуктивно, особенно в текущей сложной международной обстановке", - подытожил помощник президента РФ.