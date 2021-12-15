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Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва намерена публично обсуждать свои предложения по гарантиям безопасности, так как этот вопрос чрезвычайно важен для нее

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности России и непродвижению НАТО на Восток. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам в среду по итогам беседы главы государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", - сказал он.

По его словам, Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу. "Он выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", - добавил представитель Кремля.

При этом, продолжил он, председатель КНР подчеркнул, что понимает российскую озабоченность этим вопросом и полностью поддерживает инициативу РФ о выработке соответствующих гарантий безопасности. "Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", - сообщил Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что Россия намерена публично обсуждать свои предложения США по гарантиям безопасности, так как этот вопрос чрезвычайно важен для Москвы.

Российскую сторону в переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел [Сергей] Рябков. Очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля также рассказал, что у него планируется 15 декабря телефонный контакт с представителем администрации США по теме гарантий безопасности в Европе, однако он не стал называть своего собеседника. "Не могу [назвать]. Есть договоренность, я не хочу подводить коллег, это будет закрытый разговор", - добавил Ушаков.

Контрпродуктивность "Саммита за демократию"

Ушаков также сообщил, что президент России и председатель КНР также обсудили организованный США "Саммит за демократию", лидеры едины в оценках о контрпродуктивности таких мероприятий.

"Лидеры коснулись состоявшегося на днях по инициативе Вашингтона "Саммита за демократию". И президент [РФ], и председатель [КНР] были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как [конфронтационное]. Таким оно, собственно, и стало", - указал представитель Кремля..

Как отметил дипломат, лидер Китая назвал очевидным "негативный заряд американской идеи, нацеленность этой идеи на насаждение новых разделительных линий". "Путин с Си Цзиньпином подчеркнули, что все это очень контрпродуктивно, особенно в текущей сложной международной обстановке", - подытожил помощник президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинУшаков, Юрий Викторович
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