Путин и Си Цзиньпин будут способствовать проведению саммита "пятерки" СБ ООН в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в беседе по видеосвязи обсудили идею саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН и договорились способствовать тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам в среду по итогам разговора лидеров двух стран.

"Они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году", - сказал дипломат.

По его словам, лидеры условились, что по линии министерств иностранных дел России и Китая "на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты". Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин дали оценку двустороннему сотрудничеству. "Президент и председатель [КНР]отметили, что сотрудничество по международным вопросам развивается очень успешно, и что российско-китайское взаимодействие является стабилизирующим фактором в международных делах", - рассказал Ушаков.

Ушаков также сообщил, что саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем. "Была затронута тема сотрудничества в формате "Россия - Индия - Китай", в формате РИК", - сказал представитель Кремля. По его словам, лидеры "договорились, что на этот счет будет продолжен обмен мнениями с тем, чтобы постараться в недалеком будущем провести очередной саммит в рамках РИК". Ушаков добавил, что "в данном контексте" Путин проинформировал Си Цзиньпина о визите в Нью-Дели 6 декабря.

Предыдущий раз руководители России, Индии и Китая встречались в формате РИК в июне 2019 года на полях саммита "двадцатки" в Осаке. Осенью 2021 года Индия передала председательство в объединении РИК Китаю.

Представитель Кремля отметил, что "также очень подробно была обсуждена тема сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)". "Подчеркнуто, что это, по сути дела, международная платформа нового типа, построенная на принципах открытости, прозрачности, взаимного уважения, учета интересов и озабоченностей друг друга", - сказал помощник российского лидера. Он сообщил, что во время нынешних переговоров Путин и Си Цзиньпин заявили, что "они будут и далее тесно сотрудничать в рамках ШОС и всячески поддерживать авторитет этого важнейшего объединения".