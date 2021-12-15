Захарова: мировые усилия в БиГ надо сосредоточить на освобождении страны от протектората

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо сосредоточить свои усилия на освобождении Боснии и Герцеговины (БиГ) от внешнего протектората в виде высокого представителя. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Усилия международного сообщества в Боснии и Герцеговине необходимо сосредоточить на том, чтобы освободить это суверенное и независимое европейское государство от внешнего протектората в виде высокого представителя. Как показывают последние события в БиГ, он все больше становится фактором дестабилизации обстановки в стране", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о видении перспектив урегулирования ситуации в БиГ, с аппаратом высокого представителя или без него.

По словам Захаровой, очевидна абсурдность ситуации, при которой иностранец, не будучи избранным самими гражданами БиГ, по своему собственному усмотрению вмешивается во внутренние дела страны, не несет за свои действия никакой ответственности и подменяет собой органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

Дипломат обратила внимание на то, что высокий представитель не подотчетен даже судам - ни национальным, ни международным. "В европейской демократической стране, каковой является БиГ, места подобной структуре, деятельность которой противоречит принципам правового государства, быть не должно. Еще в 2006 году руководящий комитет [Совета по выполнению мирного (Дейтонского) соглашения по Боснии и Герцеговине] принял принципиальное решение о свертывании аппарата высокого представителя, а в 2008 году была согласована "Программа "5+2", которую нужно адаптировать к изменившимся реалиям", - добавила она.

"Программа "5+2" - это пять задач и два условия, которые были определены руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине в качестве необходимых предпосылок закрытия управления высокого представителя.