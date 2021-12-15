В Пномпене прошли российско-камбоджийские консультации по вопросам безопасности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава генерального департамента разведки и контрразведки Министерства национальной обороны Камбоджи Хун Манит провели консультации по вопросам безопасности, на которых, в частности, обсуждались противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, борьба с наркотрафиком и организованной преступностью.

"Обсуждены вопросы российско-камбоджийского сотрудничества в сфере безопасности, включая совместное противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Отдельное внимание уделено проблематике "цветных революций", а также расширению военного и военно-технического сотрудничества двух стран и взаимодействию в области международной информационной безопасности", - говорится в среду в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Стороны также обменялись информацией о военно-политической обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подчеркнули важность сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах в целях обеспечения национальной, региональной и международной безопасности. Кроме того, участники консультаций подчеркнули настрой на продолжение совместной работы по практической реализации договоренностей на высшем уровне на полях международных мероприятий.

С российской стороны в состав делегации вошли представители МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, ФСВТС, Минюста, Росфинмониторинга и аппарата Совбеза.