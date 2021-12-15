{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин и Си Цзиньпин дали негативную оценку созданию новых альянсов в АТР

В частности, лидеры двух стран заявили, что AUKUS подрывает глобальный режим нераспространения ядерного оружия и увеличивает уровень напряженности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дали негативную оценку созданию в регионе альянсов AUKUS и Quad. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Этот вопрос обсуждался. Высказывалась озабоченность по поводу активности США по реконфигурации ситуации в АТР, и в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов - Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, США и Великобритания)", - сообщил он.

Ушаков также сообщил, что лидеры двух стран в ходе переговоров заявили, что создаваемый в АТР альянс AUKUS подрывает глобальный режим нераспространения ядерного оружия и увеличивает уровень напряженности в регионе. "Об этом лидеры подробно говорили", - сообщил он.

Встреча лидеров России и Китая продолжалась почти полтора часа с синхронным переводом. Как сообщил журналистам Ушаков, за это время "удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинУшаков, Юрий Викторович
Путин 16 декабря проведет заседание совета Агентства стратегических инициатив
Читать полностью