Россия будет всемерно содействовать Китаю в его председательстве в БРИКС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва будет оказывать Пекину всемерную поддержку в председательстве в БРИКС, которое переходит к Китаю в 2022 году. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в среду по видеосвязи.

"Лидеры достаточно подробно обсудили сотрудничество в рамках БРИКС", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в 2022 году к Китаю переходит председательство в этом объединении, в которое входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. "Россия будет оказывать китайским партнерам всемерное содействие в осуществлении функций председателя", - заверил Ушаков.

Акроним БРИКС (BRICS) образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась к организации в декабре 2010 года, до этого она называлась БРИК). Цель объединения, созданного в 2006 году по инициативе России, - развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.