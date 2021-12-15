Матвиенко доложит кабмину о попытках Кравцова надавить на СФ с целью одобрения закона

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что доложит правительству о недопустимых действиях министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который пытался оказать давление на Совфед и принять закон об использовании верифицированных онлайн-платформ и учебников, рекомендованный к отклонению.

"Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Она подчеркнула, что это ненормальный стиль для руководителя такого уровня. "Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо", - сказала спикер Совфеда.