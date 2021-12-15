СФ разрешил передачу памятников культуры безвозмездно в пользование Управделами президента

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, разрешающий передавать включенные в госреестр объекты культурного наследия и располагающиеся в них помещения в безвозмездное пользование Управлению делами президента РФ.

Как отмечают разработчики инициативы, это связано с необходимостью "включения государственных учреждений, подведомственных Управлению делами президента РФ, в перечень юридических лиц, которым предоставляется объект культурного наследия, включенный в реестр и находящийся в государственной собственности, в безвозмездное пользование" на основании соответствующего договора. Подобная передача объектов будет производиться для "обеспечения питанием на охраняемых объектах, обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов" с участием высших должностных лиц.

В сопроводительных документах к закону говорится, что протокольные мероприятия и государственные приемы высшего уровня часто проходят в помещениях, входящих в состав объектов культурного наследия. Передача этих помещений в долгосрочную аренду организациям питания Управделами президента, обеспечивающим проведение таких мероприятий, представляется нецелесообразной из-за значительных расходов, связанных с содержанием недвижимого имущества.