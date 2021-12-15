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Путин назначил Владимира Липаева послом России в Эстонии

Другим указом президент освободил от обязанностей посла Александра Петрова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Липаева послом в Эстонии. Указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте МИД РФ, Владимир Липаев родился в 1959 году. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2018 года.

Другим указом президент освободил от обязанностей посла РФ в Эстонии Александра Петрова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭстонияРоссия
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