Поддержка гарантий безопасности РФ и встреча в Пекине. Итоги беседы Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин в среду провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Эта беседа состоялась через неделю после телемоста российского лидера с американским президентом Джо Байденом и оказалась немного короче: если с коллегой из США Путин говорил два часа, то с китайским лидером - около полутора.
Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский и китайский лидеры обсудили "буквально все насущные и важные проблемы" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, от двусторонних отношений до будущих встреч, одна из которых может состояться в феврале 2022 года.
ТАСС собрал основное из того, что известно об итогах переговоров.
Мировая политика
- Путин рассказал Си Цзиньпину о беседе с Байденом, назвав ее в целом содержательной и полезной. Китайский лидер и сам недавно общался с американским президентом - их встреча в формате видеоконференции состоялась 16 ноября.
- Российский президент сообщил о готовности немедленно начать с Западом переговоры о гарантиях безопасности, ставших одной из основных тем его беседы с Байденом, и информировать о ходе обсуждения Пекин. Председатель КНР, по словам Ушакова, "полностью поддерживает" российскую инициативу. Как уточнил помощник президента РФ, предложения Москвы по этой теме были переданы представителям США ранее в среду. Россию в переговорах на эту тему будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.
- Российский и китайский лидеры сошлись во мнении, что такие мероприятия, как организованный Соединенными Штатами 9-10 декабря "Саммит за демократию" (ни РФ, ни КНР в нем не участвовали), контрпродуктивны.
- Они также осудили создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких альянсов, как AUKUS (военный союз Австралии, Великобритании и США) и Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Австралии, Японии и Индии). AUKUS, в рамках которого предполагается передать Канберре технологии строительства атомных подлодок, подрывает устои режима нераспространения ядерного оружия, согласились Путин и Си Цзиньпин.
- Лидеры также договорились содействовать проведению в 2022 году саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН - с идеей организовать такую встречу Путин выступил в январе 2020 года. Кроме того, в скором времени также может состояться саммит России, Китая и Индии.
Двусторонние отношения
- Путин подтвердил намерение посетить открытие Зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Си Цзиньпин заявил, что с нетерпением ждет этой "олимпийской встречи".
- Председатель КНР назвал российского лидера старым другом и напомнил, что их встреча по видеосвязи стала уже 37-й с 2013 года, когда Си Цзиньпин занял свой нынешний пост. С начала 2021 года это уже вторая по счету видеоконференция - первая, прошедшая 28 июня, была приурочена к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
- Президент РФ назвал российско-китайские отношения "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". Председатель КНР отметил, что они "показали крепкую жизнеспособность, обрели новое дыхание". Лидеры, по словам Ушакова, согласились с тем, что взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах стабилизирует обстановку в мире.
- Путин и Си Цзиньпин обсудили экономические вопросы - поставки российского зерна в Китай, проект газопровода "Сила Сибири - 2", создание независимой финансовой инфраструктуры для российско-китайских торговых операций, сопряжение интеграционных инициатив Евразийского экономического союза и "Одного пояса - одного пути". Отдельно президент РФ отметил успехи в наращивании товарооборота, объем которого с начала 2021 года уже превысил показатели рекордного 2019-го.
- Лидеры также высоко оценили развитие инфраструктуры на границе двух стран, которую Москва и Пекин, по выражению Путина, настроены превратить "в пояс вечного мира и добрососедства".