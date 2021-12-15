Поддержка гарантий безопасности РФ и встреча в Пекине. Итоги беседы Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин в среду провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Эта беседа состоялась через неделю после телемоста российского лидера с американским президентом Джо Байденом и оказалась немного короче: если с коллегой из США Путин говорил два часа, то с китайским лидером - около полутора.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский и китайский лидеры обсудили "буквально все насущные и важные проблемы" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, от двусторонних отношений до будущих встреч, одна из которых может состояться в феврале 2022 года.

ТАСС собрал основное из того, что известно об итогах переговоров.

Мировая политика

Путин рассказал Си Цзиньпину о беседе с Байденом, назвав ее в целом содержательной и полезной. Китайский лидер и сам недавно общался с американским президентом - их встреча в формате видеоконференции состоялась 16 ноября.

Российский президент сообщил о готовности немедленно начать с Западом переговоры о гарантиях безопасности, ставших одной из основных тем его беседы с Байденом, и информировать о ходе обсуждения Пекин. Председатель КНР, по словам Ушакова, "полностью поддерживает" российскую инициативу. Как уточнил помощник президента РФ, предложения Москвы по этой теме были переданы представителям США ранее в среду. Россию в переговорах на эту тему будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

Российский и китайский лидеры сошлись во мнении, что такие мероприятия, как организованный Соединенными Штатами 9-10 декабря "Саммит за демократию" (ни РФ, ни КНР в нем не участвовали), контрпродуктивны.

Они также осудили создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких альянсов, как AUKUS (военный союз Австралии, Великобритании и США) и Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Австралии, Японии и Индии). AUKUS, в рамках которого предполагается передать Канберре технологии строительства атомных подлодок, подрывает устои режима нераспространения ядерного оружия, согласились Путин и Си Цзиньпин.

Лидеры также договорились содействовать проведению в 2022 году саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН - с идеей организовать такую встречу Путин выступил в январе 2020 года. Кроме того, в скором времени также может состояться саммит России, Китая и Индии.

Двусторонние отношения