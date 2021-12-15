Путин 16 декабря проведет заседание наблюдательного совета АСИ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На заседании будут представлены результаты рейтинга качества жизни регионов и информация о ходе реализации Национальной социальной инициативы, нацеленной на повышение удовлетворенности граждан услугами в социальной сфере. Также планируется обсудить новую стратегию АСИ до 2024 года, которая предусматривает целый ряд новых инициатив", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президент встретится с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой, добавили в Кремле.