Постпред РФ при ОБСЕ обеспокоен отсутствием прогресса в приднестровском урегулировании

ВЕНА, 15 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса по ряду направлений в урегулировании приднестровского конфликта, при этом отметил, что Россия по-прежнему добросовестно выполняет роль посредника и гаранта в этом процессе. Позиция дипломата опубликована в среду на странице российского постпредства в "Твиттере".

"Вызывает обеспокоенность отсутствие прогресса в приднестровском урегулировании по ряду конкретных направлений, в том числе применительно к реализации пакета "Берлин-плюс". Россия продолжит добросовестно выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования", - подчеркнул Лукашевич. Он также отметил, что заседание Постоянного совещания по политическим вопросам в приднестровском урегулировании в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США) в этом году так и не состоялось.

На переговорах в формате "пять плюс два" в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году стороны пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам. Однако затем процесс начал пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году, в период пандемии коронавируса, стороны не смогли провести ни одного раунда, в подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между двумя берегами Днестра. В начале июня этого года в Кишиневе и Тирасполе побывали представители посредников от России, Украины и ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС, которые заявили о необходимости возобновить переговорный процесс.

17 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем премьер-министра и главой МИД Молдавии Николаем Попеску отметил, что Москва фиксирует заинтересованность Кишинева в скорейшем возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два". Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью ТАСС от 13 декабря подчеркнул, что Тирасполь открыт для диалога с Кишиневым и настаивает на его возобновлении. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду ранее сообщала, что не планирует встречаться с руководством Приднестровья.