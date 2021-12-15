Помощник госсекретаря США Донфрид не стала комментировать итоги встречи с Козаком

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид без комментариев покинула здание администрации президента РФ на Старой площади, где у нее прошла встреча с заместителем руководителя администрации Дмитрием Козаком, передает корреспондент ТАСС.

Встреча продолжалась более двух часов.

Ранее в среду она встретилась с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Встреча продолжалась около 40 минут.

В Госдепе перед рабочей поездкой Донфрид в Киев, Москву и Брюссель поясняли, что ее целью станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения "наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".