Захарова: расширенная "тройка" по Афганистану встретится 19 декабря на полях сессии ОИС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Очередная встреча расширенной "тройки" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) пройдет на полях 17-й чрезвычайной сессии Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС), запланированной на 19 декабря в Исламабаде. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С российской стороны участие принимает спецпредставитель президента нашей страны по Афганистану, директор Второго департамента министерства Замир Кабулов, - отметила она. - На полях мероприятия запланирована очередное заседание расширенной тройки по Афганистану на уровне специальных представителей".

По словам Захаровой, в Москве рассчитывают, что соответствующее мероприятие ОИС позволит "провести сверку подходов" по афганской проблематике "с акцентом на координации региональных и международных усилий по гуманитарному и экономическому содействию" республике.

США весной этого года сообщили о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы, после чего радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над всей страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а тогдашний президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.