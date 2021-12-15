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Кризис на Украине
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Захарова заявила, что страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО подливают масла в огонь гражданской войны на Украине, наращивая поставки вооружений Киеву. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Развитие ситуации на Украине продолжает вызывать беспокойство, - отметила она. - Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы просто, подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб идущей в стране гражданской войне".

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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