Захарова заявила, что Россия и США находятся в контакте по вопросам безопасности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия и США поддерживают контакты по инициативам в сфере безопасности. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня эти предложения были положены на бумагу и переданы официально американским партнерам. Находимся с ними в контакте", - сказал она.

Дипломат отметила, что на состоявшейся ранее встрече заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид американской стороне были переданы российские инициативы в сфере безопасности. "Они не раз озвучивались президентом нашей страны и были также сформулированы в заявлении МИД России от 10 декабря", - добавила Захарова.

Она также анонсировала на 17 декабря брифинг Рябкова, на котором он расскажет подробнее о том, какая работа ведется в этом направлении.