{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова заявила, что Россия и США находятся в контакте по вопросам безопасности

Официальный представитель МИД РФ анонсировала брифинг замглавы ведомства Сергея Рябкова, на котором он расскажет о том, какая работа ведется в этом направлении

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия и США поддерживают контакты по инициативам в сфере безопасности. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня эти предложения были положены на бумагу и переданы официально американским партнерам. Находимся с ними в контакте", - сказал она.

Дипломат отметила, что на состоявшейся ранее встрече заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид американской стороне были переданы российские инициативы в сфере безопасности. "Они не раз озвучивались президентом нашей страны и были также сформулированы в заявлении МИД России от 10 декабря", - добавила Захарова.

Она также анонсировала на 17 декабря брифинг Рябкова, на котором он расскажет подробнее о том, какая работа ведется в этом направлении.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичЗахарова, Мария Владимировна
Кризис на Украине
Захарова назвала неконструктивным заявление G7 о недопустимости вторжения РФ на Украину
Читать полностью