РФ и США договорились продолжить диалог по имплементации "Минска"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия и США договорились продолжить диалог по имплементации минских соглашений с учетом позиции американского лидера Джо Байдена о необходимости предоставления Донбассу особого статуса. Об этом в среду сообщил источник, принимавший участие в переговорах замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США [Джо] Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", - сказал источник.