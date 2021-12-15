Захарова: организаторам убийства Карлова не удалось подорвать отношения РФ с Турцией

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова было нацелено на подрыв российско-турецких отношений и урегулирования в Сирии, эти попытки потерпели неудачу. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с пятой годовщиной трагедии.

"Мы отдаем должное тому, что органы судебной власти Турции решительно осудили этот варварский акт агрессии, невинной жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Совместно с турецкими коллегами было проведено тщательное расследование всех обстоятельств данного преступления. Поступательное развитие двустороннего диалога с Анкарой, в том числе по ряду ключевых направлений, позволяет полагать, что основной замысел организаторов этого злодеяния - подрыв процесса нормализации двусторонних отношений в тот период и коллективных усилий по стабилизации ситуации и запуску политического урегулирования в Сирии - все это потерпело полную неудачу", - констатировала дипломат.

Захарова указала, что эта трагедия обязывает максимально внимательно относиться к мерам по обеспечению безопасности российских граждан и загранучреждений и еще раз более решительно вести борьбу с терроризмом. "Мы чтим светлую память Андрея Карлова, который отдал свою жизнь на боевом посту и неустанно защищал интересы нашей родины", - подчеркнула она.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

9 марта второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил по делу Карлова пятерых обвиняемых к пожизненным заключениям, восьмерых - к тюремным срокам от пяти до 15 лет, а также оправдал еще шестерых человек. Кроме того, суд выделил дела девяти беглых подсудимых, включая главу "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена, в отдельное производство в рамках процесса об убийстве посла.