Захарова: РФ призывает ООН отреагировать на дискриминацию прав нацменьшинств в Эстонии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. РФ призывает ООН и другие международные институты отреагировать на дискриминацию права русскоязычного меньшинства в Эстонии на получение образования на родном языке. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настаиваем на том, чтобы профильные международные структуры, ООН, ОБСЕ, Совет Европы дали объективную оценку ситуации с соблюдением Таллином своих международных правовых обязательств в этой сфере, также прокомментировали полноформатно с дальнейшими шагами дискриминацию языковых прав нацменьшинств в Эстонии", - сказала она.

Захарова отметила, что "план полного перевода школьного образования к 2035 году на эстонский язык предусматривает бесцеремонное вмешательство государства в дела местных самоуправлений и отстранение неугодных руководителей школ".

Дипломат указала, что представители русскоязычной диаспоры, составляющей почти треть населения, вообще не допущены к процессу обсуждений и принятия решений по данному вопросу. "Хотя эстонским властям хорошо известно, что среди русскоязычных жителей Эстонии преобладает конструктивный настрой, полное понимание необходимости интеграции, владения эстонским языком, но с сохранением возможности обучения на родном языке. Все это не принимается к сведению", - указала она.

Захарова напомнила, что Эстонский центр по правам человека (ЭЦПЧ) пришел к выводу, что без справедливого отношения к нацменьшинствам невозможно сформировать имидж Эстонии как развитой демократии. "То, что сейчас происходит в эстонской системе образования, назвать иначе чем насильственной ассимиляцией русскоязычных детей и лишением их права на получение образования на русском языке невозможно", - сказала она.

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.